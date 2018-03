Escrivão de polícia é baleado em tentativa de assalto em SP Um policial civil foi baleado na madrugada desta sexta-feira ao tentar impedir um assalto em Diadema, na Grande São Paulo. O tiroteio ocorreu por volta da 0h30 em um bar da Avenida Sete de Setembro, no bairro Chácara Húngara. Quatro homens, armados, invadiram o local e anunciaram um assalto, mas um escrivão de polícia que testemunhou a ação sacou sua arma e deu voz de prisão. Houve troca de tiros, quando o policial, cujo nome não havia sido divulgado até às 6 horas, foi atingido por dois disparos. Ferido na coxa direita e no rosto, de raspão, ele foi socorrido no Hospital de Diadema e estava fora de perigo. Os bandidos fugiram para uma favela próxima e, segundo a Polícia, ninguém foi preso.