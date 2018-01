Esgoto de trio vaza e Prefeitura de Salvador aplica multa

O Chiclete com Banana arrastava uma multidão pelo Circuito Dodô (Barra-Ondina), na noite deste domingo, 14, quando o sistema de esgotamento do carro de apoio do bloco Camaleão, onde ficam os banheiros, não aguentou a sobrecarga e começou a vazar na avenida antes de o bloco chegar ao primeiro ponto de descarte sanitário - são três ao longo da via.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o mesmo problema ocorreu no bloco Olodum. As agremiações foram autuadas pela Vigilância Sanitária e terão de pagar multa, depois da folia, pela infração. O valor pode chegar a R$ 10 mil.