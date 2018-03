Espaço na República atende crianças de rua O Moinho da República, espaço para atendimento de crianças em situação de rua, foi inaugurado ontem na Praça da República. No local, as crianças receberão atendimento psicológico individual. O espaço é uma iniciativa do Projeto Quixote, criado por médicos e psicólogos da Unifesp em 1996 que atende cerca de 500 crianças e jovens até 17 anos por mês.