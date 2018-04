Espanha se interessa por trem-bala Rio-SP O governo espanhol quer que suas empresas participem da construção do trem de alta velocidade que ligará o Rio a São Paulo até a Copa de 2014. A vice-presidente espanhola, María Teresa de la Vega, conversou ontem em Brasília com 30 representantes de empresas da Espanha que têm interesse em investir no País em curto prazo. A obra terá um orçamento de cerca de US$ 18 bilhões.