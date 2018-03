Espanhol é preso com cocaína no aeroporto de Porto Alegre

São Paulo, 23 - O espanhol J.C.H.R, de 55 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 22, tentando embarcar com 2,8 quilos de cocaína para Portugal, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, segundo a Polícia Federal.

Após desconfiar do comportamento do estrangeiro, agentes da PF solicitaram à companhia aérea a sua bagagem. A droga estava escondida em envelopes, enrolada em jogos de lençóis.

J.C.H.R. ingressou no Brasil pelo Acre, na fronteira com o Peru e viajou até Florianópolis por via rodoviária. Na capital catarinense, embarcou em um voo para Porto Alegre e viajaria para Portugal na noite de ontem. Também foram apreendidos US$ 490 dólares, 150 euros, o passaporte e as passagens.