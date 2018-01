Especialista diz que ideal é atingir índice de 60%

Diante das estatísticas da polícia civil, o sociólogo Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência, da USP, acredita que ainda se está bem longe do ideal. Para ele, uma taxa "muito boa" de resolução ficaria em torno de 60%. O índice projetado pelo delegado o delegado Carlos José Paschoal de Toledo, diretor do DHPP, se aproxima disso. "Acho que 50% está bem interessante, porque nós não descuidamos dos outros 50%. Eles continuam em investigação, não saem das estatísticas." CASO RESOLVIDO Na madrugada do dia 8 de dezembro do ano passado, o copeiro Elson Alves da Silva, de 46 anos, que trabalhava na mansão de Ricardo Mansur, no Morumbi, foi encontrado morto, nos fundos da casa, com sinais de agressão. Um carro Toyota e uma Blazer foram levados. Em 24 horas, o DHPP reuniu as provas que acabaram por levar à prisão de Valdeci Montes, de 49 anos, que também era caseiro da mansão. Ele e os irmãos Valmir e Valdevino entraram na casa num dia em que o dono estava viajando. "Eles foram lá para furtar. Como o funcionário reagiu, então houve briga, e eles acabaram o matando. Nossa equipe verificou todos os indicativos e prendemos todos eles em 24 horas", explica Toledo. Em setembro do ano passado foi criado o Grupo Especializado em Assessoramento do Local do Crime (GEAcrim), que tem como foco as 48 horas após um homicídio. CASO NÃO RESOLVIDO Um dos casos investigados pelo GEAcrim que permanece sem solução até hoje é o de Beatriz Santos de Paula, de 9 anos, assassinada dentro de casa, na Freguesia do Ó, zona norte, em dia 25 de outubro de 2007. Ela foi morta com uma facada no peito, mas nenhuma porta ou janela da casa foi arrombada. O único suspeito foi liberado pela polícia ainda no primeiro dia de investigação, após as provas o inocentarem. J.R.