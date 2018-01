'Espero ir embora com meu filho', diz pai de Sean no Rio

Foto: Fábio Motta/AE

RIO - "Eu espero poder ir embora com o meu filho", disse, ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Rio, o norte-americano David Goldman, no início da tarde desta quinta-feira, 17. Foi a única frase dele, recebido no Rio por funcionários do consulado americano. Goldman seguiu escoltado por dois carros da polícia até o Hotel Marriott, na Praia de Copacabana.

O TRF da 2.ª Região determinou que Sean Goldman, de 9 anos, seja entregue ao consulado americano no Rio, até a tarde de amanhã, para retornar com o pai ao país onde nasceu.

Advogados de Goldman e da família brasileira do garoto informaram que só darão entrevista após a decisão prevista para do ministro Marco Aurélio Mello, do Superior Tribunal Federal, que decide sobre habeas-corpus impetrado pela avó materna Silvana Bianchi para tentar manter a criança no Brasil. A mãe de Sean, a estilista Bruna Bianchi, morreu no ano passado, após o parto da segunda filha.

