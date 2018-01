Espetáculo narra conto com projeção em vídeo O espetáculo E Se as Histórias Fossem Diferentes? narra histórias infantis com projeção simultânea em vídeo. Um dos contos fala de um reino que já começa com final feliz. Recomendado para crianças a partir de 3 anos de idade. Teatro Alfa, Sala B. Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro. 17h30. Tel.: 5693-4000. R$ 20.