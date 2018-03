Esquartejador será julgado em maio O Tribunal de Justiça de Goiás marcou para o dia 14 de maio o julgamento de Mohammed D?Ali Carvalho dos Santos, acusado de matar e esquartejar a inglesa Cara Marie Burke, no dia 26 de julho do ano passado, em Goiânia. O julgamento, no 1º Tribunal do Júri de Goiânia, estará a cargo do juiz Jesseir Coelho de Alcântara. O réu admitiu ter matado Cara depois de ela ter ameaçado revelar a sua família que o jovem usava drogas.