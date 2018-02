''Está causando um grande constrangimento'', diz advogada

A disputa dos partidos por candidatas mulheres foi tão grande que uma mesma pessoa foi registrada por dois partidos. A advogada e funcionária pública Alfa Helena, de 50 anos, foi registrada pelo PRP como candidata a deputada estadual e pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) como candidata a deputada federal. Depois de ouvir a advogada, o Ministério Público Eleitoral concluiu que o PRP fraudou o pedido, já que Alfa não é sequer filiada ao partido.

"Se eles agiram de má fé eu não sei, mas para mim isso está causando um grande constrangimento. Estou fazendo uma campanha com poucos recursos, não tenho assessores e ainda perdi tempo tendo indo depor", disse a candidata do PTB.

Segundo a advogada, tudo começou quando procurou o PRP, no ano passado, com a intenção de se candidatar nestas eleições. Sem se lembrar que em 1991, quando tinha 31 anos, filiou-se ao PTB, Alfa entregou todos os seus documentos ao PRP. "Eles descobriram que eu já era filiada a outro partido e me disseram que eu não poderia me candidatar. Com isso, fui procurar o PTB que me recebeu de portas abertas e me lançou", disse.

Em seu depoimento ao Ministério Público, Alfa também informou que o PRP lhe cobrou R$ 2,5 mil para se filiar. "Eu disse que não tinha o dinheiro e eles disseram que eu poderia dividir em 10 vezes. Também me pediram para conseguir outras 318 filiações", afirmou a advogada, que concorre pela primeira vez. "Sou funcionária pública há 25 anos e tenho a ficha limpa. Espero que tudo isso não me atrapalhe." Até o fechamento da edição, o PRP não havia retornado ao pedido de entrevista.