Está certo disso? Será que Ronaldo reparou bem desta vez no parceiro que escolheu para 2009? Veja bem, Fenômeno: afora a fidelidade incondicional da massa de torcedores e a mística da segunda pele que transforma uniforme de jogador em armadura de guerreiro, nada mais assemelha Corinthians e Flamengo. Um é rubro-negro carioca, o outro alvinegro paulista. Parece óbvio, mas depois que esse rapaz andou confundindo alhos com bugalhos em coletivo num motel da Barra da Tijuca, francamente, sua opção pelo Corinthians, anunciada ontem, soa como mais uma notícia esquisita no conturbado caminho do craque. É bom, portanto, que se esclareça de uma vez o seguinte: depois de tantas declarações de amor eterno ao Flamengo ao longo de 2008, por que Ronaldo Fenômeno escolheu outro time brasileiro para ficar? Não vale depois dizer, como de outra feita, que trocou as bolas na hora da escolha. BASTA! Papai Noel está devolvendo as cartinhas dos torcedores do São Paulo. "Essa gente quer ganhar tudo, né não?" - comentou com os cervos que puxam seu trenó. TIRO E QUEDA O apresentador Otávio Mesquita disse à patroa há seis semanas: "Hoje a gente concebeu nosso filho." Não deu outra! ?Vaidoso, eu?!? Vanderlei Luxemburgo já mandou recado a seu amigo secreto: quer ganhar uma tipóia estampada. Parece que tomou gosto pela coisa. Fazendo bico A crise já está pegando até garota-propaganda de ponta! Claudia Raia, Mariana Ximenes, Camila Pitanga, Flávia Alessandra e Guilhermina Guinle farão papel de recepcionista no camarote vip da Renner nos shows da Madonna. Pode? Que crise, mané? Já ganhou apelido de "Canal da Mancha" a passagem subterrânea ligando o Senado ao Palácio do Planalto, obra que vai custar aos cofres públicos a bagatela de R$ 5,6 milhões. Foro íntimo Foi o tempo do dólar na cueca, lembra? A turma do mensalão circula agora por aí com euro nas virilhas. Dia desses, pegaram um em São Paulo botando moeda européia pelo ladrão. Como geme a GM Os americanos vão acabar fazendo uma vaquinha na internet para salvar a General Motors da quebradeira. Se der certo, no futuro os brasileiros poderão fazer o mesmo com a Petrobrás. Peralá! Além de sem memória, o Brasil não sabe dar valor ao que é seu. Com tantas boas histórias de roubo para contar, insiste em inventar uma que incrimine o São Paulo no Brasileirão. Francamente, né não?!