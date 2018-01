Está mais fácil fazer churrasco em casa

Para muitos brasileiros, uma das grandes diversões do fim de semana é reunir os amigos ao redor de uma churrasqueira. Mas, quando não se tem muita prática, até acender o fogo pode ser complicado. A boa notícia é que hoje há uma série de acessórios que pode ajudar os iniciantes e facilitar a rotina dos churrasqueiros mais experientes.

Uma dessas peças é o acendedor elétrico. Trata-se de um aparelho com resistência que permite que ele seja colocado no meio do carvão (R$ 79). Quando ligado na tomada, basta esperar cinco minutos para surgirem as primeiras chamas. "É muito mais fácil e seguro do que jogar álcool na churrasqueira", diz Daniel Makul, de 40 anos, um dos sócios da Casa Fortaleza, que nas horas vagas se diverte fazendo churrasco no apartamento onde mora, no clube e até na casa dos amigos. Quando tem festa, independentemente de onde seja, ele pilota as carnes.

Outro acessório importante é a faca. Há jogos poderosos no mercado com cabo de madeira, de aço e até de madrepérola. Por mais rebuscado que seja o modelo, o consumidor tem de ficar sempre atento ao fio. "Já fiz churrasco até com canivete", diz orgulhoso Sylvio Lazzarini, de 57 anos, dono do Varanda Grill, premiada churrascaria nos Jardins, que não aconselha ninguém a seguir seu exemplo. "O que eu quero dizer é que pode ser até uma faca de cozinha comum, porém bem afiada."

É por isso que os especialistas costumam indicar que se tenha em casa um bom afiador. Pode ser manual. Um aparelho com sistema para afiar na cerâmica sai por R$ 110 na Casa do Churrasqueiro, loja especializada em acessórios.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma faca sem fio pode estilhaçar a carne. Se a ideia é ter um jogo especial, mas sem grande luxo, um kit de 10 facas com tábua de madeira Rojemac custa R$ 89,90 na Americanas.com.

Grelha. Lazzarini não gosta de fazer carnes no espeto. Prefere as grelhas de aço inox, que facilitam a limpeza. A do tipo argentina serve para qualquer tipo de carne. O fabricante garante que essa grelha permite a mistura de tipos diferentes de carnes, sem que os sabores se misturem (custa R$ 210). "Churrasqueira de manivela muda automaticamente a altura das grelhas. Dependendo do tipo de carne, ela regula a distância que deve ficar do fogo", explica Makul. "Já nos prédios, em geral, as churrasqueiras são de alvenaria e têm encaixe para três níveis de grelhas. Portanto, o ideal é que se tenha em casa três grelhas."

Garfo longo e pinça também são necessários. Na Spicy, tem um jogo de inox que ainda vem com espátula (R$ 249). E, para quem não quer ficar com a roupa manchada de carvão e gordura, um avental longo é indispensável. Mas o que não pode faltar mesmo, diz Makul, "são os amigos e muita cerveja". "Daí, sim, o churrasco será um sucesso."

Onde:

Spicy: www.spicy.com.br ou 0800 168388;

Americanas: www.americanas.com

Casa do Churrasqueiro: www. casadochurrasqueiro.com ou R. Afonso Brás, 390, Vila Nova Conceição, Zona Sul da capital, tel.: (11) 3044-5100