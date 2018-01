'Estadão' lança 4 vídeos de realidade virtual

SÃO PAULO - Você já pensou em percorrer Interlagos em uma moto a 280 km/h ou visitar o Aquário do Rio de Janeiro sem sair de casa? O Estadão lançou quatro novos vídeos em realidade virtual que colocam o usuário dentro dessas duas duas experiências, além de levá-lo para a Avenida Paulista em um domingo e explorar o aquário de São Paulo.

Os quatro vídeos podem ser vistos no canal do Estadão no Youtube ou pelo aplicativo Estadão Realidade Virtual, disponivel em iOS e Android.

“Os vídeos em realidade virtual permitem uma imersão no conteúdo. Fazem com que o usuário tenha uma experiência diferente, mais profunda, e perceba detalhes que poderiam passar despercebidos”, afirma Luís Fernando Bovo, editor executivo de Conteúdos Digitais do Estadão.

Os novos vídeos em 360º chegam para se somar aos já divulgados em dezembro, na primeira experiência com realidade virtual. O projeto de estreia, Expedição Brasil #Bonito, conta com quatro vídeos, nos quais é possível acompanhar a blogueira do caderno Viagem Karina Oliani em suas aventuras pela cidade de Mato Grosso do Sul.

Novas experiências. Agora, há novas oportunidades de imersão. Uma delas é o aquário do Rio, com oportunidade para conhecer detalhes de cerca de 200 espécies diferentes, além de informações sobre a rotina de funcionamento do local. Em 29 tanques, o local usa um total de 4,5 milhões de litros de água.

Sem precisar fazer a ponte aérea para São Paulo, também podem ser conferidas as curiosidades sobre o aquário paulista. Em quatro minutos, o leitor pode chegar perto do urso polar em meio a sua natação, além de outros dados sobre as 250 espécies que vivem no local. Acompanhe também uma das sessões de alimentação do dia.

Dali, o leitor ainda pode partir para um passeio calmo pela Avenida Paulista em um domingo. Esse é o dia da semana em que a via, a mais conhecida da cidade, fica fechada para veículos, abrindo espaço para shows e outras atividades artísticas. É um convite para andar pelo local, ouvindo depoimento de visitantes brasileiros e estrangeiros sobre a sensação de estar numas das vias mais movimentadas da capital em um dia sem tráfego.

Para quem busca mais emoção, a opção é embarcar na garupa da moto do piloto Eric Granado. O profissional de 20 anos, que compete no Brasil e Europa, já ganhou o campeonato brasileiro das 600 cc duas vezes, em 2014 e 2015. Este ano, acelera nas 1000 cc. O circuito é o mais conhecido do País: o Autódromo de Interlagos, onde ele acelera até atingir os 280 km/h.

COMO ACESSAR

1. Baixe o aplicativo Estadão Realidade Virtual gratuitamente, para os sistemas Android ou iOS.

2. Basta virar seu smartphone ou tablet em qualquer ângulo para ter a visão 360° da experiência.

3. Com óculos de realidade virtual, a experiência é mais intensa. Assinantes terão desconto na compra dos óculos da marca Beenóculos.

4. Os vídeos também podem ser vistos no canal do Estado no YouTube.