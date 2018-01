'Estadão Noite' traz análises sobre as eleições no Brasil e no mundo

SÃO PAULO - Os leitores do jornal O Estado de S. Paulo no tablet têm à disposição, de segunda-feira a sexta-feira, a partir das 20h, o Estadão Noite, uma edição concebida exclusivamente para dispositivos móveis.

O produto agrega análise do noticiário do dia e vídeos, além de destaques da edição do jornal que chega às bancas na manhã seguinte. Aos sábados, com a edição do dia, o leitor pode baixar o Estadão Fotos, um mosaico com as imagens que foram destaque no noticiário da semana.

Na edição desta segunda-feira, 8, o chefe de Redação da Sucursal de Brasília, Marcelo de Moraes traça o panorama eleitoral pelo País. O repórter do Estado Pablo Pereira comenta a renovação na Câmara de São Paulo, que trocou 40% dos vereadores. O colunista de Economia Celso Ming fala sobre a redução da previsão de crescimento mundial do Fundo Monetário Internacional (FMI). O correspondente internacional Gustavo Chacra traz uma análise da campanha norte-americana, com destaque para as novas investidas do republicano Mitt Romney. Direto de Caracas, o editor de Internacional do Estado Roberto Lameirinhas comenta o futuro da Venezuela após a reeleição de Hugo Chávez.

Quem é assinante digital, baixa as edições gratuitamente. Pela Apple store, é possível comprar a edição avulsa. Os produtos seguem o padrão já adotado pelo Estado na sua versão tablet. Depois de baixar as novas edições, o usuário poderá ler o Estadão Noite e o Estadão Fotos offline, sem necessidade de conexão Wi-Fi ou 3G.