'Estadão Noite' traz análises sobre mensalão no STF e queda de juros

SÃO PAULO - Os leitores do jornal O Estado de S. Paulo no tablet têm à disposição, de segunda-feira a sexta-feira, a partir das 20h, o Estadão Noite, uma edição concebida exclusivamente para dispositivos móveis.

O produto agrega análise do noticiário do dia e vídeos, além de destaques da edição do jornal que chega às bancas na manhã seguinte. Aos sábados, com a edição do dia, o leitor pode baixar o Estadão Fotos, um mosaico com as imagens que foram destaque no noticiário da semana.

Na edição desta quarta-feira, 26, o chefe de Redação da Sucursal de Brasília, Marcelo de Moraes, comenta o julgamento do mensalão e a condenação do ex-deputado federal Roberto Jefferson. O correspondente internacional Gustavo Chacra avalia o momento vivido pelas lideranças de países do Oriente Médio na Assembleia Geral da ONU. O repórter especial da Sucursal de Brasília Iuri Dantas analisa a queda dos juros dos bancos e diz que as instituições privadas só baixaram suas taxas pelo medo de perder clientes. Especialistas da Direito FGV decifram os aspectos jurídicos do julgamento do mensalão. Do conteúdo do impresso, a edição do Estadão Noite desta quarta-feira antecipa a coluna de Dora Kramer.

Quem é assinante digital, baixa as edições gratuitamente. Pela Apple store, é possível comprar a edição avulsa. Os produtos seguem o padrão já adotado pelo Estado na sua versão tablet. Depois de baixar as novas edições, o usuário poderá ler o Estadão Noite e o Estadão Fotos offline, sem necessidade de conexão Wi-Fi ou 3G.