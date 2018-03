Estadao.com.br faz mapa inédito do voto em tempo real

Pela primeira vez numa cobertura eleitoral no Brasil, os leitores do Estado e os internautas que navegam pelo portal estadão.com.br tiveram acesso, em tempo real, a mapas com os resultados da votação para presidente em todos os municípios do País.

Foram dois meses e meio de planejamento e execução do projeto, num trabalho inédito de integração entre a redação, as editorias de Arte do portal e do jornal e a área de tecnologia de informação do grupo.

No total, 30 pessoas participaram do projeto, entre jornalistas do portal e do Estado e profissionais da área tecnológica.

Depois de obtidas junto à base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as informações foram processadas pela redação e, com a ajuda de um aplicativo de georreferenciamento, transformadas em mapas de fácil compreensão pela Editoria de Arte do estadão.com.br, sob a supervisão de Gabriela Allegro.

Foi desenvolvida uma ferramenta para que os mapas fossem exportados para a Editoria de Arte do jornal, que adequava o material originado na web para as páginas do Estado.

O resultado serviu para subsidiar as análises dos jornalistas do grupo. No total, foram pré-definidos 32 mapas, com a orientação do jornalista, colunista do Estado e blogueiro do estadão.com.br José Roberto de Toledo.

O resultado é um mosaico de cores que mostra o desempenho dos candidatos nos Estados brasileiros. No estadão.com.br, a página Geografia do Voto traz os dados município a município.

Ao clicar sobre o mapa, o internauta obtém o resultado da eleição presidencial em todos as cidades brasileiras, com informações sobre o eleitorado total do município, os votos válidos e o desempenho de cada presidenciável. Além disso, é possível também consultar a votação de cada candidato separadamente e ainda comparar com o resultado da eleição de 2006.

Num outro item, o internauta descobre como foi a eleição para governador de São Paulo em todas as cidades paulistas.

Também pode checar o desempenho do tucano Geraldo Alckmin e do petista Aloizio Mercadante isoladamente nos municípios, além de comparar com a eleição de 2006.

Um terceiro mapa traz a abstenção em todo o País, numa escala que permite visualizar onde o índice de ausência foi maior.