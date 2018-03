Estado assina hoje contrato de US$ 100 mi

O governador da Paraíba, José Maranhão (foto), deve assinar hoje um contrato de empréstimo com a Corporação Andina de Fomento (CAF) no valor de US$ 100 milhões para pavimentar e restaurar 1.018 quilômetros de estradas em todas as regiões do Estado. Quatro editais de licitação serão lançados pelo Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB) com a lista completa de rodovias a serem beneficiadas pelo contrato.