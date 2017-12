Estado de greve na Fundação Casa Os funcionários da Fundação Casa - a antiga Febem - decidiram ontem, em assembléia, entrar em estado de greve. De acordo com a presidente do sindicato que reúne os trabalhadores, Maria Gusmão Pereira, a categoria reivindica reajuste salarial de 17%, jornada de 30 horas semanais para os técnicos, revisão do Plano de Cargos e Salários e melhores condições de trabalho.Uma nova assembléia está marcada para o dia 25 de outubro, para decidir pela greve geral, caso as negociações não avancem. Em nota, a Fundação Casa informa que ainda não tomou conhecimento da pauta de reivindicações do sindicato e que, quando a entidade recebê-la, vai agendar reunião com os representantes do sindicato.