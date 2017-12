Estado de saúde de assessora de Ana Hickmann é estável

BELO HORIZONTE - Giovana Alves de Oliveira, assessora de Ana Hickmann que foi baleada neste sábado, 21, após um homem invadir o quarto da apresentadora, está lúcida e com sinais vitais estáveis, apesar de ainda sob riscos e inspirando cuidados. Segundo o boletim do hospital Biocor, Giovana passou por uma cirurgia de emergência para tratar lesões intestinais e vasculares, está na UTI e respira sem ajuda de aparelhos.

Giovanna foi baleada neste sábado após Rodrigo Augusto de Pádua, 30 anos, invadir o quarto do hotel Ceasar Business, em Belo Horizonte, onde Ana Hickmann estava hospedada.

Conforme a Polícia Civil, Rodrigo se hospedou no hotel na sexta-feira, 20. Ontem, depois do almoço, abordou Gustavo Correa, empresário e cunhado da apresentadora, no elevador com um revólver calibre 38 e o obrigou a levá-lo até onde Ana estava com Giovana. O agressor mandou que os três se sentassem virados para a parede e passou a dizer frases desconexas e gritar com a apresentadora.

Segundo o capitão da Polícia Militar Flávio Santiago, o assessor da apresentadora começou a discutir com Pádua sobre suas intenções. "Ele falava palavras desconexas e aparentava sofrer algum tipo de confusão mental", disse. Pelo que se apurou, o alvo da fúria seria a apresentadora, alvo de xingamentos e queixas confusas.

Hickmann e Gustavo relataram ao delegado Flávio Grossi que, no momento da discussão, Rodrigo teria disparado duas vezes e acertado Giovana. As balas acertaram a assessora no ombro e na barriga. O empresário, então, começou a lutar com Rodrigo, tomou-lhe a arma e o acertou três vezes, inclusive na cabeça.

O capitão Santiago afirmou que, na sequência, o cunhado da apresentadora entregou a arma na recepção do hotel e pediu que a polícia fosse chamada. A Polícia Civil de Minas Gerais aponta para reação em legítima defesa.

Hickmann foi ouvida ainda neste sábado pelo Departamento de Investigação de Homicídio e Proteção à Pessoa, no bairro Bonfim, Região Noroeste de Belo Horizonte, e liberada, assim como seu empresário.

Procurada, a Record informou em nota oficial que "deseja a mais rápida recuperação de Giovana e informa que Ana Hickmann, apesar de tudo o que aconteceu, está se recuperando desta absurda situação".

Família

O irmão de Rodrigo, Helissom Augusto de Pádua, que esteve no hotel, afirmou que a família verificou nas redes sociais mensagens do parente a Ana Hickmann. "Pegamos mensagens que foram enviadas à apresentadora pelo Instagram", disse. Nos textos, o atirador dizia que amava a apresentadora.

Helissom disse ainda que somente há pouco tempo a família ficou sabendo que Rodrigo era fã da apresentadora. Ele contou que o irmão morava em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e que deixou a cidade afirmando que queria conhecer Belo Horizonte. Rodrigo não trabalhava, "apenas fazia academia e ia para casa", segundo o irmão.