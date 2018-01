Estado do Rio de Janeiro tem 37 escolas afetadas pelas chuvas

SÃO PAULO - Pelo menos 37 escolas estaduais foram afetadas pelas chuvas no Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento, três escolas estão inundadas pelas chuvas, 16 apresentam problemas estruturais, nove estão recebendo desabrigados, seis têm dificuldades de acesso e três servem como base de apoio do Hospital/Pádua, Corpo de Bombeiros e Posto de Saúde.

As unidades escolares estão localizadas nas cidades de Aperibé, Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Carmo, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Nova Friburgo, Paty do Alferes, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis e Sapucaia.

Desde a última semana, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) está com uma equipe especial de monitoramento das unidades escolares estaduais nos municípios atingidos pelas chuvas nas regiões Serrana, Norte e Noroeste do estado. A Secretaria de Educação trabalha em parceria com a Defesa Civil e a Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop). Neste momento, a avaliação é a de que não haverá atrasos na volta às aulas, que ocorrerá no próximo dia 6 de fevereiro.