'Estado' e Insper discutem segurança em segundo debate da série Brasil 2018

SÃO PAULO - No próximo dia 23 de maio será realizado o segundo debate público da série Fóruns Estadão Brasil 2018. O assunto em foco será segurança. Estimular a discussão acerca dos problemas na área e propor soluções a fim de contribuir para a gestão dos governantes a serem eleitos em outubro é o objetivo do evento.

Os fóruns terão publicação em cadernos especiais do Estadão com reportagens, entrevistas e estudos inéditos, com apoio do Insper, instituição de ensino localizada em São Paulo, centro de referência de geração de conhecimento nas áreas de Educação, Administração, Direito e Engenharia. O primeiro encontro, sobre educação, aconteceu no último dia 23 de abril.

O evento deste mês começará com o painel internacional "Drogas e criminalidade: é hora de acabar com a guerra às drogas?". Debaterão os especialistas Mark Albert Robert Kleiman, da Escola de Política Pública da Universidade da Califórnia (UCLA), e Daniel Mejía, professor do Centro de Pesquisa de Drogas e Segurança da Universidade de Los Andes e ex-presidente da Comissão Consultiva do Governo Colombiano sobre Política de Drogas. A moderação será de Carolina Ricardo, analista de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz.

Kleiman estuda os métodos de análises policiais, controle de criminalidade e as ações da polícia antidrogas. É também editor de um jornal que aborda políticas relacionadas ao problema e mantém um blog a respeito do assunto (samefacts.com). Daniel Mejía Lodoño, além de suas atribuições políticas e como educador, escreveu recentemente o livro "Políticas antidroga na Colômbia: êxitos, fracassos e aberrações".

Em seguida, o tópico será "Estratégias de Policiamento e Unificação de Polícias". Participarão o coronel José Vicente da Silva, ex-comandante da Polícia Militar de São Paulo e ex- secretário nacional de segurança, e Claudio Beato, sociólogo e professor da UFMG, atualmente coordenador do Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública (Crisp). A moderação ficará a cargo do jornalista Bruno Paes Manso.

Para encerrar, o assunto será "Penas e Prisão: dissuadem ou incapacitam os criminosos?", com presença de Theo Dias, professor de Direito Penal do curso de graduação de Direito da Getúlio Vargas, e João Manoel Pinho de Mello, professor titular do Insper, com moderação do jornalista Marcelo Godoy, do Estadão.

O evento terá transmissão ao vivo da TV Estadão, cobertura da Rádio Estadão e a possibilidade de participação ao vivo pelo portal www.estadao.com.br. Notícias diárias serão postadas no site especial Brasil 2018, no portal www.estadao.com.br, que também divulgará entrevistas e análises sobre o tema. Até o fim do ano, serão realizados outros quatro debates, seguidos de cadernos especiais, sobre Saúde, Meio Ambiente, Infraestrutura e Agricultura.

Todo conteúdo produzido - nos debates, nas páginas do jornal e no portal - fará parte de um documento que será encaminhado ao futuro presidente da República, aos governadores e aos prefeitos eleitos das 20 maiores cidades brasileiras.

SERVIÇO

Quando

Dia 23 de maio, das 8h30 às 13h.

Onde

Auditório Steffi e Max Perlman, no câmpus Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa. Rua Quatá, 300, Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Estacionamento gratuito na Rua Uberabinha.

Como participar

Escreva para forunsbrasil2018.seguranca@estadao.com ou ligue para (11) 5698-0288. Os eventos terão cobertura da Rádio Estadão e a possibilidade participação ao vivo pelo portal www.estadao.com.br.

PROGRAMAÇÃO

8h30 Welcome coffee

9h00 Abertura

9h15 - Painel internacional - Drogas e criminalidade: é hora de acabar com a guerra às drogas?

Mark Albert Robert Kleiman - Escola de Política Pública da Universidade da Califórnia (UCLA).

Daniel Mejía Londoño - Centro de Pesquisa de Drogas e Segurança da Universidade de Los Andes e Comissão Consultiva do Governo Colombiano sobre Política de Drogas.

Moderação: Carolina Ricardo - Analista de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz

10h45 - Coffee Break

11h00 - Estratégias de Policiamento e Unificação de Polícias

Coronel José Vicente da Silva - ex-comandante da Polícia Militar de SP e ex-secretário nacional de segurança. Comentarista da Rádio Estadão

Claudio Beato - Sociólogo e professor da UFMG, atualmente é coordenador do Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública (Crisp)

Moderação: jornalista Bruno Paes Manso

12h00 - Penas e Prisão: dissuadem ou incapacitam os criminosos?

Theo Dias - professor de Direito Penal do curso de graduação de Direito da Getúlio Vargas

João Manoel Pinho de Mello - professor Titular do Insper

Moderação: jornalista Marcelo Godoy, do Estadão

13h00 - Encerramento