''Estado'' está sob censura há 255 dias Desde 29 de janeiro, o Estado aguarda uma definição judicial sobre o processo que o impede de divulgar informações a respeito da Operação Boi Barrica, pela qual a Polícia Federal investigou a atuação do empresário Fernando Sarney, filho de José Sarney, presidente do Senado. Em dezembro, Fernando Sarney entrou com pedido de desistência da ação impetrada por ele. Mas o jornal não aceitou e quer o julgamento do mérito.