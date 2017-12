''Estado'' está sob censura há 552 dias

A pedido do empresário, que é filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), o jornal foi proibido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 31 de julho de 2009, de noticiar as investigações da Polícia Federal relacionadas com essa operação.

No dia 18 de dezembro de 2009, Fernando Sarney entrou com pedido de desistência da ação movida contra o jornal, mas o Estado não aceitou e, em 29 de janeiro de 2010, manifestou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal a preferência por sua continuidade, a fim de que haja o julgamento do mérito.