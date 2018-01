'Estado' estreia nesta segunda jornal transmitido pelo Facebook

SÃO PAULO - A produção jornalística do Estado ganha mais uma faceta audiovisual. Nesta segunda-feira, 17, estreia o programa Estadão às 5h. Como o próprio nome diz, a atração será transmitida de segunda a sexta-feira, às 17 horas, na página do Estado no Facebook. A proposta é reunir os principais fatos do dia em um noticiário com 15 minutos de duração.

Além da hierarquia de assuntos que se impõem a cada dia, o programa contará com repórteres e editores do jornal para comentar e analisar temas de maior relevância nas mais diferentes editorias. Entrevistas com personalidades e autoridades também estão no escopo do Estadão às 5h, assim como a participação de jornalistas e correspondentes em outros pontos do País e do mundo.

Como a plataforma é o Facebook, o programa quer se afastar do padrão convencional do jornalismo televisivo e permitir uma linguagem mais coloquial e direta, assim como estabelecer interatividade com os internautas e seguidores do Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Estadão às 5h terá como cenário a própria redação do jornal, a partir do estúdio da TV Estadão. A apresentação ficará a cargo de Emanuel Bomfim, editor de jornalismo da Rádio Eldorado (107,3 FM São Paulo) e apresentador do Conexão Estadão na mesma emissora.