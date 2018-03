Estado lança 3ª etapa de programa rural O governo do Estado lança oficialmente na terça-feira, em Chapecó, o Programa Santa Catarina Rural - Microbacias 3. Orçado em US$ 189 milhões, US$ 90 milhões do Banco Mundial e o restante de contrapartida do governo do Estado, o programa tem o objetivo de apoiar as iniciativas direcionadas à melhoria da competitividade das organizações da agricultura familiar, além de consolidar os projetos das etapas anteriores. A previsão é que a execução termine em 2016.