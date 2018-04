''Estado'' lança hoje guia da nova lei Todas as regras da nova legislação, valores da multa, serviços de denúncia, fiscalização e situações ainda duvidosas sobre a permissão, ou não, do uso do cigarro estarão disponíveis hoje no Guia da lei antifumo, produzido pela equipe do Estado. Nas próximas páginas, estão as informações mais importantes sobre as normas