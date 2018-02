Estado poderá ter três novos senadores

Quatro candidatos disputam as duas vagas do Espírito Santo no Senado: Magno Malta (foto), do PR, que tenta a reeleição e lidera a disputa, a deputada Rita Camata (PSDB), o ex-vice-governador Ricardo Ferraço (PMDB) e Professor Renato (PSOL). Os capixabas vão eleger dois senadores, mas poderão ter três novos parlamentares: se o senador Renato Casagrande (PSB) vencer a disputa pelo governo, seu suplente assumirá sua vaga.