'Estado' promove debate com vices

O Grupo Estado promove na próxima terça-feira encontro com os candidatos à Vice-Presidência Michel Temer (PMDB), Antonio Índio da Costa (DEM) e Guilherme Leal (PV). O evento integra a série de debates e sabatinas iniciada em maio com encontro entre os presidentes do PSDB, Sérgio Guerra, e do PT, José Eduardo Dutra.

O confronto entre os vices será realizado no auditório do Estado, a partir das 10 horas. Atual presidente da Câmara, Temer é o candidato a vice de Dilma Rousseff (PT). O deputado federal pelo Rio de Janeiro Índio compõe a chapa do tucano José Serra. O empresário Guilherme Leal, um dos proprietários da Natura, é o parceiro de Marina Silva (PV).

Na próxima semana, serão também sabatinados os principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo: Aloizio Mercadante (PT) comparece na quinta-feira (dia 19) e Geraldo Alckmin (PSDB), na sexta (dia 20).

Os encontros serão mediados pelo jornalista Roberto Godoy e os candidatos responderão a perguntas de diversos jornalistas do Grupo Estado e de leitores e internautas.

Os eventos serão transmitidos ao vivo pela TV Estadão. A Rádio Eldorado também trará flashes ao vivo para os ouvintes e os principais momentos de cada encontro serão publicados da edição do Estado do dia seguinte.

Leitores poderão enviar perguntas para o e-mail debate@estadao.com.br. As inscrições para acompanhar o evento devem ser feitas pelo site estadao.com.br ou pelo telefone 3881-3648. As vagas são limitadas.

Parceria. O Grupo Estado também promove, em parceria com a TV Gazeta, debates televisivos. No dia 24 de agosto, às 23 horas, irá ao ar o confronto entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo: Geraldo Alckmin (PSDB), Aloizio Mercadante (PT), Celso Russomanno (PP), Paulo Skaf (PSB), Fábio Feldmann (PV) e Paulo Búfalo (PSOL).

O debate na TV Gazeta será mediado pela apresentadora Maria Lydia Flandoli e contará com a participação de mais quatro jornalistas: Paulo Markun (comentarista da TV Gazeta), Silvia Corrêa (chefe de redação da emissora), Celso Ming (colunista de economia do Estado) e Luiz Fernando Rila (editor executivo do jornal). Já no dia 8 de setembro, será a vez dos presidenciáveis. Apenas Dilma Rousseff ainda não confirmou presença no debate. Caso não compareça, a bancada com seu nome ficará vazia, segundo as normas definidas pelos demais partidos. Se decidir participar, ela terá de aceitar as regras já assinadas.

Entrevistadores. O debate entre os presidenciáveis terá a mesma mediadora e os mesmos entrevistadores, com apenas uma mudança: João Bosco Rabello (diretor da Sucursal de Brasília do Estado) no lugar de Luiz Fernando Rila.

Os dois eventos serão transmitidos ao vivo pela TV Gazeta, pelas rádios Gazeta e Eldorado e, na internet, no portal da Gazeta e no estadao.com.br.

Debate entre os vices

17 DE AGOSTO - 10h AUDITÓRIO DO GRUPO ESTADO

AV. ENG. CAETANO ÁLVARES, 55 - 1º MEZANINO

INSCRIÇÕES: WWW.ESTADAO. COM.BR OU (11) 3881 3648, DAS 8h ÀS 17h. VAGAS LIMITADAS

ENVIE PERGUNTAS PARA O E-MAIL DEBATE@ESTADAO.COM.BR