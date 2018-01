‘Estado’ tem selo verde a partir deste domingo

A partir deste domingo, toda a cadeia produtiva do jornal O Estado de S. Paulo, desde a floresta que gera a fibra e a celulose para a produção do papel até a saída do jornal impresso no parque gráfico, passa a ter o "selo verde" FSC® (Forest Stewardishp Council ® ou Conselho de Manejo Florestal). A OESP Gráfica já havia sido certificada em 2010. Agora, o jornal passa a circular com a certificação de que seu papel é proveniente de florestas manejadas de forma ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável.

O FSC ® é um organismo internacional reconhecido no mundo todo e que desenvolve as normas para o uso de florestas, garantindo a conservação dos recursos naturais, condições justas de trabalho no campo e estímulo às boas relações com a comunidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O selo exibido na capa do jornal é da Cadeia de Custódia FSC®, que garante a rastreabilidade desde a produção da matéria-prima até a chegada do produto ao consumidor, além de olhar para as questões sociais na indústria. "A empresa passa, assim, a funcionar como uma espécie de guardiã da marca FSC®, garantindo que o material usado na fabricação do jornal é mesmo certificado", afirma David Escaquete, coordenador de Certificação Florestal do Imaflora. "Assim, a mensagem sobre a certificação pode ser transmitida aos consumidores para que eles sejam capazes de optar por um consumo responsável."

O papel usado vem de florestas gerenciadas considerando a conservação dos ecossistemas, dos recursos hídricos, da vida silvestre e fornecendo condições dignas aos trabalhadores florestais.

O certificado foi concedido pela avaliação da Rainforest Alliance™, por meio do Imaflora, que tem por missão incentivar e promover mudanças nos setores florestal e agrícola, visando à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais e à geração de benefícios sociais.

É o primeiro jornal de grande circulação do País a receber o certificado, mostrando a sua preocupação com as questões socioambientais. É uma garantia de que o leitor está levando para casa um jornal que contribui para a proteção das florestas e o bem-estar do trabalhador florestal e industrial.

O esforço de adequação do jornal se encaixa em uma preocupação histórica do Grupo Estado com a sustentabilidade, marcada pela adoção de boas práticas socioambientais e a realização de campanhas em prol do ambiente.

Gráfica. Desde de 2010, o Estado trabalha na certificação de toda a cadeia produtiva e, nos últimos 8 meses, se iniciou o processo de renovação do estoque para que todos os fornecedores de papel do jornal - canadenses e americanos em sua maioria - passassem a fornecer somente papel certificado, o que foi confirmado agora. Com isso, toda a cadeia produtiva do jornal passa a ter a certificação FSC®. A empresa torna disponível o uso do selo na prestação de serviço de impressão para terceiros, como no caso dos jornais Diário do Comércio, Novo Emprego (O Amarelinho), Gazeta de Santo Amaro, Rodonews, Jornal Stop, O Vila Mariana e Adepon News.

Foram treinados 348 funcionários, de diversas áreas, para que conhecessem os critérios do FSC. Essa certificação tem validade de 5 anos e será auditada anualmente pela Rainforest Alliance™, por meio do Imaflora.

Escaquete afirma que, no entender de sua organização, "a certificação é a forma mais eficaz de garantir que a madeira usada na construção de nossas casas e móveis ou na produção de papéis foi extraída da floresta sem prejuízo para o ambiente e os trabalhadores".

Ele ressalta também a importância das florestas manejadas de modo responsável para mitigar as emissões de gases de efeito estufa. "Ao evitar a conversão de florestas nativas que estejam no seu entorno, elas combatem o desmatamento e a degradação, atividades que historicamente foram as responsáveis pela maior parte das emissões de carbono no Brasil."