'Estado' terá ferramenta interativa para cobertura do carnaval 2014

O Estado vai usar um recurso inédito para acompanhar o carnaval nas redes sociais. Em parceria com o Twitter e a Flowics, ferramenta especializada em monitoramento de novas mídias, o estadão.com.br vai trazer uma "segunda tela" (depois da televisão) que mostrará o melhor do conteúdo da redes.

O leitor pode acompanhar toda a cobertura interativa, ver fotos, enviar seus comentários pelo Twitter e até votar em sua escola preferida. O ranking será atualizado em tempo real. Facebook e Instagram também fazem parte da cobertura. A hashtag única usada em todas as mídias é #Estadaocarnaval. Ao acessar a ferramenta, no endereço estadao.com.br/carnaval2014nasredes, o leitor encontra abas para São Paulo, Rio, Bahia e Pernambuco. Veja como usar a ferramenta aqui.

Já a página do Estadão no Facebook vai trazer enquetes sobre as escolas ao término de cada dia de desfiles. Para votar em sua preferida, basta acessar https://www.facebook.com/estadao. O portal do Estadão também vai acompanhar os desfiles de São Paulo e do Rio em tempo real.

Second screen. Assistir à televisão e, ao mesmo tempo, usar as redes sociais é uma tendência que ganha força no mundo. O conceito, batizado "second screen" (ou segunda tela), permeou o projeto do Estado de cobertura interativa.

"O Twitter é uma plataforma sobre eventos ao vivo. As pessoas querem compartilhar a opinião delas. Elas já assistem à novela e ao futebol comentando no Twitter", diz Leonardo Stamillo, diretor de jornalismo e política do Twitter no Brasil. "Comparando 2012 com 2013, tivemos um aumento de conversas a respeito do carnaval em 94%. Temos certeza de que será o assunto do momento."