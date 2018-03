''Estado'' teve censores na redação Ditadura, regime militar, governo forte e situação de guerra, seja qual for o nome que se dê aos períodos de exceção, sempre foram sinônimos de censura para O Estado de S. Paulo. Antes de sofrer a mordaça imposta pelo desembargador Dácio Vieira, que proibiu a divulgação de informações sobre atividades suspeitas do empresário Fernando Sarney, o jornal enfrentou quatro longas investidas dos censores no século 20 - da revolta paulista contra o presidente Artur Bernardes em 1924 à vigência do Ato Institucional n.º 5, em 1968.