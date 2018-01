Estados do Sul devem ter mais chuva forte nesta sexta-feira

A região Sul deve voltar a ter chuva forte nesta sexta-feira, 18, conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Uma onda frontal se formará e vai causar temporais no Rio Grande do Sul e no sul e oeste do Paraná.

Haverá pancadas de chuvas a partir desta tarde no sul e oeste do Mato Grosso do Sul, no centro, norte e leste do Paraná, no sul, centro, leste e na região do Vale do Paraíba em São Paulo e no sul do Rio de Janeiro.

No Mato Grosso, em grande parte da região Norte e no sul e centro do Maranhão o dia será quente e haverá pancadas de chuva. Pode chover ainda no Acre, no Amapá e no litoral e centro-norte do Pará. Nas demais áreas das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste o céu estará com poucas nuvens.