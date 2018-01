Estados do Sul têm previsão de mais chuva para esta quinta

Esta quinta-feira, 1º, deve ser nublada e com períodos de chuva no centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no extremo sul do Paraná. Essas áreas podem ter um acumulado mais significativo, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No sul do Rio Grande do Sul, leste de São Paulo, Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e sul do Mato Grosso do Sul, o dia será nublado com chuva fraca e localizada. Em áreas da região Norte e em Goiás, o dia será de sol com nebulosidade variável e pancadas de chuva.

No norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e oeste de Minas Gerais também haverá condições para pancadas de chuva. A nebulosidade estará variável e há uma pequena possibilidade de chuva no Mato Grosso, centro-norte de Tocantins e centro-oeste e sul do Mato Grosso do Sul.

No sul da Bahia e no litoral norte do Espírito Santo o dia deve ser chuvoso devido ao canal de umidade deixado pela frente fria que se deslocará para o oceano. No centro-sul da Bahia haverá muita nebulosidade e condições de chuva isolada.

O dia será de sol com poucas nuvens nas demais áreas da região Nordeste e no norte do Pará. As temperaturas sobem gradativamente no sul do Sudeste, no Paraná e no sul do Centro-oeste.