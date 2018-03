Estados Unidos enviam auxílio para vítimas da chuva no Rio

BRASÍLIA - O governo dos Estados Unidos vai enviar US$ 50 mil para ajudar as vítimas das enchentes e desabamentos no Rio de Janeiro e seus municípios. Além do dinheiro, o governo norte-americano vai enviar kits higiênicos que serão entregues às pessoas que foram deslocadas de suas casas devido às inundações e deslizamentos de terra ocorridos no Rio de Janeiro.

A ajuda será enviada pela Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional (Usaid) e pelo Escritório de Assistência a Desastres Internacionais (Ofda). Segundo a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o apoio às vítimas tem o objetivo de complementar os esforços dos governos do estado do Rio de Janeiro e dos municípios.

O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, afirmou que o apoio norte-americano é uma ação de solidariedade.

"Queremos expressar nossas condolências, oferecer nosso apoio ao povo do Rio de Janeiro durante esse período de dificuldade e mostrar nosso respeito pela força e pela perseverança do espírito fluminense na figura dos socorristas envolvidos no resgate daqueles afetados por essa tragédia".

Desde o começo desta semana, a chuva e os desabamentos não cessam nas cidades do Rio de Janeiro, de Niterói e São Gonçalo. Pelo menos 14 mil pessoas estão desabrigadas. As mortes aumentam a cada nova etapa de buscas, o número de mortos passa de 180 em todo o estado.