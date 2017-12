Estagiária morre em unidade do Exército no Rio

SÃO PAULO - A 3ª Sargento Técnico Temporário Daiana Pereira Fernandes, aluna do Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST), modalidade do Serviço Técnico Temporário do Exército Brasileiro, morreu na última segunda-feira, 7, durante a primeira atividade do exercício de campo.

Segundo nota da assessoria do Comando Militar do Leste, a militar sentiu-se mal após a realização de uma pista de progressão diurna de aproximadamente 300 metros. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), e medicada, permanecendo em observação até as 21 horas, quando foi liberada para o retorno ao local de instrução, onde ficou em repouso. Por volta de 1h30, a aluna foi novamente encaminhada ao HGeRJ.

Como seu estado de saúde se agravou, ela foi transferida para o Hospital Central do Exército (HCE), e internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde permaneceu até o dia 7, quando foi constatada sua morte cerebral.

Daiana foi voluntária para ingressar nas fileiras do Exército Brasileiro, sendo submetida a um processo seletivo e considerada apta, juntamente com 122 outros estagiários, sendo 78 mulheres e 45 homens, totalizando 123 alunos.