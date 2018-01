Joaquim Barbosa se posiciona contrário à redução da maioridade

BRASÍLIA - O ex-ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa manifestou-se na noite desta terça-feira, 30, contrário à redução da maioridade penal, que está sendo debatida nesta noite no Plenário da Câmara dos Deputados. Pelo Twitter, Barbosa afirmou que apoia "integralmente" a posição do governo federal. "Estão brincando com fogo", afirmou.

Segundo Barbosa, quem conhece as prisões brasileiras "não apoia essa insensatez". "A violência já é uma das marcas do Brasil. Estão adicionando um poderoso combustível a essa violência. Aguardem", escreveu o ex-ministro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maioridade penal: eu apoio integralmente a posição do governo federal, contrária à redução da maioridade penal. Estão brincando com fogo! — Joaquim Barbosa (@joaquimboficial) 1 julho 2015

Ele disse ainda que ao visitar um centro de "confinamento de menores" do Nordeste presenciou "umas das mais chocantes cenas de horror da minha vida". Barbosa criticou a postura do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), e disse que é preciso desconfiar "dos propósitos e da ideologia dessa maioria parlamentar que quer impor a sua agenda ao nosso País".

"Por falar em "maioria" parlamentar, em breve, esclarecerei outra enorme insensatez que essa turma quer nos impor: o parlamentarismo", disse. "É provável que muitos dentre os que querem nos impor o parlamentarismo pouco saibam sobre esse sistema e como ele funciona na prática", completou.

Na segunda, em Manaus, Cunha defendeu a implantação do parlamentarismo no Brasil e disse que tem "conversado com quase todos os agentes políticos" sobre o assunto. "Temos que discutir o parlamentarismo no Brasil, e rápido. Um debate para valer e votar", afirma Cunha. "Com certeza, vamos tentar votar na minha presidência." Segundo ele, o modelo seria implantado a partir de 2019, pois durante o atual mandato "seria um golpe branco".