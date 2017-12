Estelionatárias são detidas na zona sul de SP Após seis meses aplicando golpes em comerciantes, principalmente donos de lojas de roupas, as duas estelionatárias, Shirley Soares Monteiro, 24 anos, e Andréia Piffer, 32 anos, foram detidas na tarde de segunda-feira, em São Paulo. A funcionária de uma loja de roupas localizada no Brooklin, zona sul da cidade, desconfiou da dupla e ligou para o 190. Após prenderem as falsárias, na casa de uma delas os policiais militares apreenderam roupas de grife, relógios, cheques roubados e RGs falsificados. Segundo a polícia, as duas mulheres falsificavam carteiras de identidade, nas quais colavam as próprias fotos e registravam os dados dos donos dos cheques roubados. Com isso, conseguiam fazer compras sem levantar suspeita. Ambas já tiveram passagens pela polícia por estelionato e Andréia estava foragida de uma unidade prisional do Tatuapé. Uma das estelionatárias foi detida dentro da loja; a outra, quando corria pelas ruas do bairro na tentativa de escapar.