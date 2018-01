Estelionatário que teve lucro de R$ 10 milhões é preso no Rio

Jorge Baptista Rangel Filho, acusado de praticar o crime de estelionato, foi preso nesta quinta-feira, 23, no Rio de Janeiro. Ele já foi advogado, mas teve a licença cassada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Segundo os policiais, Rangel era o líder de uma quadrilha de advogados que, com procurações falsas, forjava ações de indenização contra lojas e empresas. As pessoas que supostamente entravam com as ações muitas vezes nem sabiam do processo em seus nomes. A polícia calcula que os estelionatários tiveram lucro de até R$ 10 milhões com os golpes.