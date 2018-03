Estelionatário suspeito de seqüestro é preso no Rio

Ricardo Alves Pereira, de 38 anos, foi preso nesta quinta-feira, 23, acusado de extorsão mediante seqüestro, uso de documento falso, corrupção ativa e roubo qualificado. Pereira foi preso pela polícia de São João de Meriti, no Rio. O acusado também era conhecido como "Boca Mole". O mandado de prisão, expedido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi cumprido por volta das 7 horas, em Vilar dos Teles, em São João do Meriti, após solicitação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.