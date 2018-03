Estelionatários usavam celular do governo de MS A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu ontem 21 pessoas acusadas de usar celulares com linhas exclusivas do governo do Estado. Comerciantes, estudantes e funcionários de uma loja que vende aparelhos estavam usando os telefones e o governo pagava a conta. "No primeiro semestre, os gastos com ligações desses celulares chegaram a R$ 500 mil", disse o relações-públicas da polícia, delegado Fernando Paciello, "Os golpistas não são funcionários públicos", garantiu.