Estiagem atinge parte do Rio Grande do Sul

Ricardo Valota, do estadão.com.br ,

SÃO PAULO - Vários municípios das regiões sul e oeste do Rio Grande do Sul sofrem com uma estiagem e alguns deles já decretaram situação de emergência em razão da falta de chuva.

Segundo a Defesa Civil Estadual, a estiagem é provocada, em parte, pelo fenômeno "La Niña", que afeta a América do Sul. A cidade de Candiota decretou situação de emergência em 22 de dezembro. A mesma medida foi adotada por Pedras Altas nesta segunda-feira, 3.

A cidade de Bagé encontra-se em regime de racionamento de água há vários dias. A cada período de 12 horas as comunidades e bairros alternam fornecimento e não-fornecimento de água. Segundo nota divulgada pela Defesa Civil, "em Bagé, em face das peculiaridades, fala-se em 'exaurimento dos recursos hídricos' ".

"A construção de redes de água desde os poços artesianos perfurados, aliados ao uso de cisternas (que captam água da chuva e de lençóis subterrâneos e abastecem a agricultura e a pecuária), são fundamentais para o enfrentamento da seca", afirmou o capitão Alexsandro Goi, chefe da Divisão de Comunicação Social da Defesa Civil gaúcha.

A estiagem deve se agravar nas próximas semanas segundo a Somar Meteorologia. Segue abaixo o quadro comparativo entre a chuva acumulada nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009 (sem a influência do fenômeno), de 2010 e a média histórica para as regiões:

Região Média 2009 2010

Sul 282 mm 616 mm 114 mm

Centro 410 mm 912 mm 278 mm

Oeste 382 mm 946 mm 150 mm

Leste 320 mm 544 mm 221 mm

Norte 420 mm 640 mm 459 mm