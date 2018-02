Estiagem deixa 32 cidades em situação de emergência no RS

A estiagem que atinge o Rio Grande do Sul há cerca de dois meses já obrigou 32 municípios, do total de 33 cidades atingidas, a declarar situação de emergência, segundo a Defesa Civil do Estado. Ao todo, 148.906 moradores foram atingidos pela seca. A área rural é a mais atingida pela seca, com perdas na produção de milho, soja, feijão e leite, de acordo com a Defesa Civil. Há escassez de água nas fontes naturais e açudes que abastecem o consumo humano e animal.