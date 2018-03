Estiagem e balões provocam incêndios em florestas do Rio A estiagem no Rio de Janeiro, que já dura 24 dias, e balões de São João provocaram 75 incêndios florestais no Estado somente neste domingo. Pelo menos três parques estavam entre as áreas atingidas - o Parque Nacional da Tijuca e os parques estaduais da Serra da Tiririca e o da Pedra Branca, a maior floresta urbana do mundo, na zona oeste da cidade. Para conter o incêndio no Parque da Pedra Branca foi necessário mobilizar 36 bombeiros. O avião da corporação lançou 31.000 litros d´água sobre o foco de incêndio para ajudar a controlar o fogo. Foram necessárias 10 viagens. As chamas consumiram 10 hectares da mata - cerca de 10 campos de futebol. Por volta das 14 horas, com o incêndio na Pedra Branca já controlado, o avião seguiu para a Serra da Tiririca, divisa de Niterói e Maricá, no Grande Rio. Ali, 23 bombeiros atuavam numa área de difícil acesso, na face Maricá da serra para apagar chamas provocadas por balões, segundo moradores da região. Até as 16 horas os bombeiros permaneciam no local e a extensão do dano não havia sido calculada. Pela manhã, bombeiros do Grupamento Florestal do Alto da Boa Vista seguiram para a localidade conhecida como Pedra do Conde, no Parque Nacional da Tijuca. Eles trabalharam entre 9h30 e 12h30 para conter o fogo, que consumiu um hectare da floresta. Testemunhas disseram que o incêndio foi provocado por um balão, mas nada foi encontrado pelos bombeiros. De acordo com o chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros, coronel Marco Aurélio Silva, esse ano os bombeiros já combateram 6.463 incêndios florestais, que consumiram 7 mil hectares de mata. "É um crime. E os grandes culpados são os baloeiros. Hoje, apreendemos um balão de 10 metros por 10 metros que estava caindo sobre um condomínio na Barra da Tijuca. Além de destruir a natureza, essa prática ainda coloca vidas em risco", criticou o comandante. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há uma massa de ar seco sobre a região centro-sul do País. "Persistem condições de estiagem e baixos índices de umidade na próxima semana", informava o Inmet, em documento distribuído à imprensa no sábado.