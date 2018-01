Estiagem faz 107 municípios gaúchos decretarem emergência

SÃO PAULO - A estiagem já colocou 107 municípios gaúchos em situação de emergência, segundo boletim divulgado neste domingo, 8, pela Defesa Civil. O número de pessoas afetadas no estado chega a 460.714

Outras 35 cidades enviaram notificação preliminar de desastre (Nopred) informando sobre os problemas enfrentados pela falta de chuva, principalmente nas lavouras.

Entre os municípios abastecidos pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) sete estão em estado crítico, apesar de não estar interrompido o fornecimento de água para consumo humano.

A empresa informou que monitora permanentemente a situação dos municípios de Agudo, Vila Nova do Sul, Barra do Guarita, Boa Vista do Buricá, Bom Progresso, Miraguaí e São Valentim.

A companhia garante que está realizando melhorias operacionais para minimizar os efeitos da seca no fornecimento humano de água nas zonas urbanas. Em algumas localidades, o abastecimento está sendo complementado com caminhões pipas e equipes realizaram a perfuração de poços artesianos em algumas das cidades afetadas.

Veja quais municípios estão em emergência: Cruzeiro do Sul, Fontoura Xavier, Engenho Velho, Novo Xingu, Liberato Salzano, Barra Funda, Fortaleza dos Valos, Cerro Branco, Crissiumal, São Pedro das Missões, Constantina, Rodeio Bonito, Ilópolis, Coronel Bicaco, Passo do Sobrado, Chiapetta, Santa Cruz do Sul, Frederico Westphalen, Ibirubá, Lagoão, Vila Maria, São José das Missões, Jóia, Pinhal Grande, Palmeira das Missões, Arroio do Meio, São José do Herval, Cristal do Sul, Pinhal, Jaboticaba, Boa Vista das Missões, Nova Palma, Pouso Novo, Segredo, Seberi, Doutor Ricardo, Arroio do Tigre, Colorado, Santo Augusto, Bozano, Boa Vista do Cadeado, Selbach, Pejuçara, Quinze de Novembro, Capão do Cipó, Boa Vista do Buricá, Redentora, Tupanciretã, São Paulo das Missões, Travesseiro, Boa Vista do Incra, Toropi, Nova Boa Vista, Barros Cassal, Jari, Encruzilhada do Sul, Cerro Grande, Alegria, Bom Retiro do Sul, Aurea, Estrela Velha, Tunas, Fazenda Vilanova, Progresso, Rondinha, Novo Tiradentes, Braga, Panambi, Santo Cristo, Sinimbu, União da Serra, Inhacorá, Salto do Jacuí, Gramado Xavier, Mato Leitão, Ronda Alta, Vale do Sol, Anta Gorda, Ibirapuitã, São Valério do Sul, Soledade, Montauri, Vera Cruz, Jacuizinho, Aratiba, Três Palmeiras, Ernestina, Erval Seco, Mormaço, Lajeado do Bugre, Pontão, Humaitá, São Valentim do Sul, Tapera, Lagoa dos Três Cantos, Quevedos, Ibarama, Dona Francisca, Caçapava do Sul, Novo Barreiro, Espumoso Sagrada Família, Espumoso, São João Polesine, Alto Alegre, Campos Borges e Silveira Martins.