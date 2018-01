Estiagem provoca racionamento de água em Curitiba Parte dos moradores de Curitiba e região metropolitana começaram a sentir de forma mais concreta nesta sexta-feira os efeitos da estiagem que vem se estendendo há vários meses no Estado. O fornecimento de água foi cortado às 14 horas, como parte de um planejamento de rodízio feito pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Segundo a empresa, cerca de 200 mil pessoas foram afetadas pelo corte desta sexta-feira. A retomada do abastecimento para esse grupo deve acontecer a partir das 16 horas deste sábado. Nos locais mais altos, a normalização no fornecimento somente acontecerá às 22 horas. Um outro corte, a partir das 14 horas deste sábado, deve atingir cerca de 240 mil pessoas. O rodízio vai atingir 70% da população de Curitiba e da região metropolitana, que foi dividida em sete grupos. O racionamento não tem prazo para terminar, mas estima-se que possa ser interrompido dentro de cerca de 60 dias, caso as costumeiras chuvas de primavera não falhem neste ano.