Estilista Ronaldo Esper é detido por roubar peças em cemitério O estilista Ronaldo Esper, conhecido por desenhar vestidos de noiva, foi detido na manhã desta sexta-feira por furtar vasos do Cemitério do Araçá, em Pinheiros, na zona oeste da cidade. Segundo informações da Policia Civil, Esper foi flagrado por volta das 9h30 pelo jardineiro do cemitério no momento em que entrava no carro, segurando uma sacola com dois vasos retirados do cemitério. Funcionários da administração chamaram a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e, após a confissão do estilista, ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao 23º Distrito Policial (DP) para prestar depoimento.