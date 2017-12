Estilitista é encontrado morto no Rio O estilista Amaury Veras, de 53 anos, foi encontrado morto hoje, por volta de 9h, no seu quarto, por seu sócio, o também estilista Frank Mackey. Segundo um policial que teve acesso ao apartamento onde ambos moravam, no Arpoador, a causa da morte foi enforcamento. A Polícia, que ainda está no apartamento, de onde o cadáver não foi removido, investiga a hipótese de suicídio.