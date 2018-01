Estrada em Santa Catarina é liberada para caminhões e ônibus

A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina liberou na manhã deste domingo, 13, para ônibus e caminhões a pista da BR-101 entre os quilômetros 401 e 404, no trecho entre Araranguá e Maracajá. A estrada estava totalmente interditada desde a tarde de sábado devido ao alto nível do rio Araranguá, que estava mais de três metros acima do normal.

Veja também:

Número de mortes no Sul por chuvas chega a sete

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sob temporais, falhas de estrutura e de emergência ameaçam São Paulo

Segundo informações da Defesa Civil, há pelo menos 384 desabrigados em Araranguá e o número de desalojados já chega a 120. Como parou de chover, existe a possibilidade de a estrada ser reaberta para carros de passeio ainda nesta tarde.

Continuam totalmente interditadas as rodovias SC-449 (no quilômetro 29, entre Meleio e Araranguá), SC-450 (entre os km 34,8 e 35, na região entre Piritu e São João do Sul) e SC-466 (no km 71,8, no acesso à cidade de Itá). Uma queda de barreira mantém a interdição de meia pista da SC-302, no acesso Taió a Rio do Campo.

O último boletim da Defesa Civil sobre os efeitos das chuvas contabiliza 1.990 desabrigados em todo o Estado, 10.648 desalojados, 173 feridos e 5 mortos.