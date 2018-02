Estradas de São Paulo tem trânsito normal e boa visibilidade O tráfego era normal e com boas condições de visibilidade nas principais rodovias do Estado de São Paulo com acesso pela capital na tarde deste domingo, 25. Havia maior intensidade de veículos no sistema Anchieta-Imigrantes, com alguns pontos de lentidão, principalmente nos acessos das rodovias a partir da Baixada Santista, de acordo com a Ecovias, concessionária que administra as vias. Até as 16 horas, cerca de 98 mil veículos utilizaram o sistema e havia ainda previsão que, até a meia-noite deste domingo, outros 36,5 mil automóveis retornassem à capital. A "Operação Subida" contava com seis pistas da Imigrantes e outras duas da Anchieta e enfrentava tráfego intenso, mas fluindo bem, no trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes. A visibilidade era boa, apesar de haver nos pontos mais elevados do trecho de serra. Chovia também na região do ABC Paulista e, por isso, a concessionária recomenda aos motoristas que dirijam com cautela. Na entrada da Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, a Ecovias informou que havia também pontos de lentidão, mas sem paradas. Boas condições de tráfego e de visibilidade também nas rodovias Anhangüera e Bandeirantes, segundo a concessionária AutoBan. Segundo a ViaOeste, a Rodovia Castelo Branco tinha trânsito bom. A Presidente Dutra, de acordo com a NovaDutra, não tinha problemas. Nessas estradas, ao ingressar na região metropolitana de São Paulo, os motoristas enfrentavam chuvas, mas não havia nenhum ponto de alagamento. Nessas localidades, havia, por conta do excesso de veículos, alguma lentidão e as concessionárias recomendavam redução de velocidade para não haver riscos de acidentes. Régis e Fernão Dias Um grave acidente interditou totalmente a Rodovia Régis Bittencourt, no sentido Curitiba-São Paulo, na tarde deste domingo, 25. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do Km 349, em Miracatu, no interior paulista. Três caminhões colidiram e as primeiras informações davam conta de que havia vítimas e o congestionamento atingia cerca de seis quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal advertiu que a situação continuava difícil na Rodovia Fernão Dias em razão da chuva. A pista permanecia totalmente interditada na altura do Km 86, na chegada à capital paulista. O engarrafamento na área passava dos 12 quilômetros.