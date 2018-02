Estradas de SP devem receber 2,7 milhões de carros no carnaval Aproximadamente 2,7 milhões de veículos devem passar pelas rodovias estaduais e federais de São Paulo durante o feriado prolongado de carnaval, segundo expectativas das concessionárias. A concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, estima que entre 400 mil a 530 mil veículos utilizem as rodovias para descer a serra com destino ao litoral, entre os dias 15 a 20 de fevereiro. A Ecovias afirma que o movimento intenso de veículos deve começar na sexta-feira, 16, a partir das 15 horas, quando a concessionária inicia a Operação Descida, com sete faixas para descida e três para subida. A Ecovias prevê que o trânsito intenso deve continuar até às 23 horas do sábado, 17. Os motoristas poderão utilizar a nova pista da rodovia dos Imigrantes e duas pistas da Via Anchieta. Durante essas operações, a pista norte da Via Anchieta será usada somente por veículos de passeio. Caminhões e ônibus, portanto, devem descer somente pela pista sul da Via Anchieta. O retorno à capital deve se intensificar a partir do final da tarde de segunda-feira, 19. Nesta data, a Ecovias dará início à operação Subida, com oito faixas para retorno à capital e duas para descida ao litoral. O sistema permanecerá operando dessa forma até às 3 horas da manhã de quarta-feira, 21, quando a partir das 4 horas será implantada a operação Descida Anchieta (4X6). Castello Branco - Raposo Tavares O movimento deve ser intenso também no sistema Castello Branco-Raposo Tavares. A concessionária ViaOeste prevê que 500 mil veículos devem passar pelas duas rodovias durante o feriado de carnaval. Segundo a ViaOeste, a operação especial para o feriado prolongado começa a partir da zero hora de sexta-feira e vai até às 24 horas de quarta. As obras em execução no sistema que causam interferência no trânsito, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas das 12 horas de sexta até às 15 horas de sábado, e das 12 horas de terça até às 24 horas de quarta. De acordo com a ViaOeste, o sistema Castello-Raposo, sentido interior, deve ter picos de tráfego de veículos entre as 14 horas e 23 horas de sexta e das 6 horas às 15 horas de sábado. Para o retorno à capital, a ViaOeste estima que os períodos mais complicados sejam das 14 horas às 23 horas de terça e das 6 horas às 15 horas de quarta. Nos dias 18 e 20, entre as 14 horas e 23 horas, o tráfego de caminhões estará proibido na Castello Branco, sentido capital. Via Dutra A Via Dutra, que interliga São Paulo e Rio de Janeiro, prevê que o fluxo de tráfego de veículos seja intenso entre sexta e sábado. Segundo a concessionária NovaDutra, aproximadamente 206 mil veículos devem sair da capital paulista, e outros 132 mil veículos devem deixar o Rio de Janeiro. A NovaDutra recomenda que os foliões que forem curtir o carnaval evitem trafegar pela rodovia entre 16 horas e 21 horas de sexta, e das 8 horas às 12 horas de sábado. Na saída de São Paulo, a concessionária estima que 7,5 mil veículos devem passar por hora entre 16 e 21 horas. No sábado, 5 mil veículos devem trafegar por hora entre 8 e 12 horas. Já na saída da capital fluminense, a previsão é de que 6 mil veículos utilizem a rodovia por hora entre sexta das 16 às 20 horas. No sábado, das 10 às 14 horas, 4 mil veículos são aguardados por hora. Para a volta, a concessionária alerta que os usuários evitem a rodovia entre 16 horas e 20 horas de terça-feira. Para o retorno à capital paulista, a NovaDutra estima que 6,4 mil veículos circulem por hora na terça, das 16 às 20 horas. O movimento deve ficar mais carregado para o retorno na quarta, das 6 às 9 horas, quando a previsão é de 8,5 mil veículos por hora pela rodovia. Para quem retornar ao Rio, a recomendação é que se evite o horário das 16 às 20 horas de terça e das 6 às 9 horas de quarta. A NovaDutra realizará campanha, por meio de faixas ao longo da rodovia e dos painéis eletrônicos, recomendando os melhores horários para a volta do feriado. A concessionária irá paralisar todas as obras para evitar interferência no trânsito durante o feriado prolongado. A Via Dutra será monitorada por mais de cem viaturas durante o carnaval. Ayrton Senna O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A irão iniciar nesta sexta a Operação Carnaval nas rodovias que monitora. O esquema se estenderá até quarta-feira e envolve rodovias que dão acesso ao litoral Norte paulista e a Campos do Jordão. As rodovias são: Ayrton Senna/Carvalho Pinto, Tamoios, Mogi-Bertioga, D.Pedro I, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e Rodovia Litorânea. Só nestas estradas são aguardados 628 mil veículos. Os horários de pico estimados nestas rodovias são entre 12 horas de sexta até 2 da madrugada de sábado e das 7 às 18 horas de sábado. O retorno deve ser intenso entre 12 horas de terça-feira até o início da madrugada do dia seguinte, e das 7 às 14 horas de quarta. De acordo com o DER e Dersa, essas rodovias registram aumento médio de 30% no fluxo de veículos em relação aos outros meses. Na Rodovia Litorânea são aguardados 304,3 mil veículos, Ayrton Senna/Carvalho Pinto são esperados 140 mil veículos, na Mogi-Bertioga 99,9 mil veículos, na Tamoios 86,9 mil veículos, na D. Pedro I, 50 mil, e, por fim, na Floriano Rodrigues Pinheiro 31,5 mil veículos. No total, aproximadamente 1,650 mil profissionais estarão a serviço do DER em todo o Estado, envolvidos com a operação especial de carnaval. A Polícia Militar Rodoviária também deverá intensificar seu efetivo. Anhangüera-Bandeirantes A expectativa da AutoBAn, concessionárias das rodovias Anhangüera e Bandeirantes, é de que no feriado passem pelas duas estradas 730 mil veículos saindo ou chegando à capital - 365 mil em cada sentido. Em direção ao interior, a AutoBan recomenda que se evite os horários das 15 às 21 horas de sexta, e das 7 às 15 horas no sábado. Para o retorno à capital, a maior concentração de veículos está prevista para o horário entre 16 e 21 horas de terça e entre as 10 às 13 horas de quarta. De sexta até quarta-feira a concessionária informou que irá intensificar o atendimento para garantir agilidade nas rodovias Anhangüera e Bandeirantes. Há a possibilidade de as praças de pedágio atenderem com operação "Papa-fila", onde a cobrança da tarifa será efetuada antes das cabines para diminuir o tempo na operação. Durante o feriado, serão suspensas as obras que causam interferência no trânsito. Na terça, das 14 às 22 horas, os caminhões que se destinam à capital pela rodovia dos Bandeirantes deverão utilizar a rodovia Anhangüera, no trecho do km 47 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. A fiscalização terá o apoio da Polícia Militar Rodoviária.